Didim Vegan Festivali'nde Ceylan Ertem Coşkusu - Haberler

Festivalin ikinci gününde konser veren sevilen sanatçı Ceylan Ertem, konser sırasında Ezan sesini duyunca müziği keserek "Ezan mı okunuyor? Evet, Ezan okunuyor. O zaman biraz ara verelim. İnancı olanlara saygı gösterelim. Beklerken sohbet edelim" deyince sahnede büyük alkış aldı. Genç sanatçı, seyircileriyle bol bol sohbet etti ve türkülerden arabeske, özgün müzikten Rock müziğe, pop müzikten nostaljik parçalara uzanan geniş bir repertuarla muhteşem bir konsere imza attı.

DİDİM'DE CEYLAN ERTEM RÜZGARI ESTİ

İlk 2 gününde on binlerce katılımcılının ziyaret ettiği festival kapsamında ünlü sanatçılarda sahne aldı. Apollon Tapınağı'nın hemen yanı başında kurulan konser alanında sahne alan sanatçı Atilla Volga, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için unutulmaz şarkıları seslendirdi.

Ünlü vegan sanatçı Ceylan Ertem'de festivalin ikinci gününde sahne aldı. On binlerce festival katılımcılının takip ettiği konser renkli görüntülere sahne oldu. Poptan türkülere çeşitli türden şarkıları seslendiren Ertem, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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