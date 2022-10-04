Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrim Saltoğlu... BABA OLDU!

Magazin Haberleri

Devrim Saltoğlu... BABA OLDU!

Oyuncu Devrim Saltoğlu , Ağustos 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isimlerin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştiren çift, birlikteliklerini bebekle taçlandırdı.

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu.

Güzel haberi sosyal medya paylaşımıyla duyuran oyuncu, Instagram gönderisine, "Hoş geldin, kızım!

Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.

Devrim Saltoğlu baba oldu Adın yaz olsun

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Devrim Saltoğlu Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title