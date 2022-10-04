Devrim Saltoğlu... BABA OLDU!
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Oyuncu Devrim Saltoğlu , Ağustos 2021'de Nazlı Saltoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü isimlerin katıldığı bir törenle hayatlarını birleştiren çift, birlikteliklerini bebekle taçlandırdı.
Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu.
Güzel haberi sosyal medya paylaşımıyla duyuran oyuncu, Instagram gönderisine, "Hoş geldin, kızım!
Adın 'YAZ' olsun, kış pek uğramasın evimize. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin