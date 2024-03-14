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"Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor

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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, dervişlik yolunda ilerlediğini ve İzmir'de orman içinde bir dergah kurmaya hazırlandığını söyledi. Kurduğu akademi ile seanslar düzenlediğini söyleyen Bilginel, "Danışanlarım 1 saatte şifa buluyor" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu oyuncu ve sunucu Leyla Bilginel oldu. Uzun süredir doğa içinde sakin bir hayat yaşayan Bilginel, dergah kurma planını anlattı.

"HAYATIN FARKLI YÖNÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN EĞİTİM VERİYORUM"

Bir süredir kurduğu akademi aracılığıyla seanslar düzenlediğinden bahseden 51 yaşındaki Bilginel "Yarım asırlık bir çınar ağacı oldum. Ben her 10 yılda bir değişime, dönüşüme girdiğimizi düşünüyorum. Leyla Bilginel Akedemi'yi kurdum. Orada da '5 beden 5 ben' eğitimleri veriyorum. Farklı yönleriyle hayatın bilinen gerçeklerini yanlış çoğunun, yanlış bilinenlerin de doğru olduğuna inandığım bir kum saati gibi hayatın altını üstüne çeviriyorum. Ben insanlara bunu anlatıyorum. Ben İzmir'de dağın eteklerinde yaşıyorum. Akademi için online eğitim veriyorum ama online seans yerine bire bir yapıyorum" dedi.

'Dervişlik yolundayım' diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor

"DOĞANIN İÇİNDE BİR DERGAH KURUYORUM"

Dergah kurmak için hazırlıklara başladığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "50 yaşından sonraki hizmetlerimin tabiata olacağına niyetlendiğim için bir dergah kurma niyetindeyim. Doğanın içinde bir yer hazırlıyorum. Allah'ın izniyle dervişlik yolundayım ve dergahıma da en çok gençler gelecek. Çocukluğumdan beri uhrevi bir hayatım vardı. Gençlik döneminde bundan kazarak bir festival kızı olmuştum. Çocukluğumdan beri kerameti, bugün metafizik olarak anlatılan birçok şeye şahit olmuş birisiyim. Gözlerimle gördüm, yaşadım. Ben ağaçların sabaha doğru selam verdiğini gördüm."

"DANIŞANLARIM 1 SAATLİK SEANSLA ŞİFA BULUYOR"

"Alevi kökenli biriyim ama Aleviyim demek istemiyorum. Bana göre Alevilik bir mezhep değil, yaşam felsefesidir. Benim annem de şifacı bir kadındı, hocalarımızdan el almış. Ben haddimi bildiğim için şifacıyım demek yerine buna vesile olan kişiyim. Ben danışanlarıma 1 saat içinde muazzam bir çözüm yapıyorum. Danışanlarımın kendisiyle ilgili sorunları çözmesini sağlıyorum, şifa buluyorlar. Ben Covid-19'u 1 yıl öncesinden haber vererek hazırlıklı olun diyerek uyarmıştım."

Ecem Altan
Ecem Altan
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