Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait

Aykırı çıkışları ve sıra dışı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, bu kez katıldığı bir YouTube programındaki sözleriyle konuşuldu. Defne Samyeli ile Eren Talu'nun kızı olan 21 yaşındaki Talu, daha önce bir erkekte aradığı kriterleri sıralayıp sevgili adaylarından "CV" istemesiyle gündeme gelmişti.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANDI

Şimdi ise katıldığı programda yalan makinesine bağlanan Talu'ya "Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü isim, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak "fazla estetikli" görünmekten çekindiğini dile getirdi.

"SURATIM ESKORTUMSU DURMAYA MÜSAİT"

Sözlerine iddialı bir çıkışla devam eden Talu, "Benim suratım öyle bir surat ki eskortumsu durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KADINLA BİRLİKTE OLMUŞ ERKEKLERİ SEÇERİM"

Geçmişte birkaç ilişki yaşadığını anlatan Derin Talu, partner seçiminde saygı ve çalışkanlığı önemsediğini söyledi. Parası olmayan erkeklere karşı önyargısı olmadığını dile getiren Talu, "Çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ederim, çünkü ne yaptığını bilir" ifadelerini kullandı. Günlük yaşamında sosyal medyaya yoğun zaman ayırdığını belirten Talu, ortalama 5 saatini TikTok'ta, 5 saatini ise Instagram'da geçirdiğini açıkladı.

"HERKES BENİM GİBİ TWERK YAPAMAZ"

Kısa süre Amerika'da yaşadığını ancak insan ilişkilerini sevmediği için Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Talu, Avrupa'da yaşama ihtimaline açık olduğunu fakat Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Programda içerik stratejisine de değinen Talu, zaman zaman twerk videoları paylaştığını ancak bu içeriklerin beklediği ilgiyi görmediğini belirterek, "Twerk tutar diye koydum; 50 bin izlendi, canın sağ olsun. Herkes network yapıyor ama herkes benim gibi yapmıyor" dedi.