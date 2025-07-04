Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nda Emre Fel Konser Verdi
Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nın ikinci gününde sahne alan Emre Fel, Barış Manço ve Cem Karaca'nın şarkılarıyla nostalji yaşatarak hayranlarına unutulmaz bir konser sundu.
Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı (DEMOT) 2025'in ikinci günü konserlerinde sahne alan Emre Fel, kendi şarkılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını da seslendirerek nostalji yaşattı.
Bizim Fuarcılık tarafından Denizli'de ilk kez düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar Fuarı'nın (DEMOT), ikinci gününde Emre Fel sahne aldı. Emre Fel en sevilen şarkılarını yüzlerce Denizlili ile birlikte söyledi. Emre Fel unutulmaz bir konserle hayranlarına güzel bir gece yaşattı. Kendi şarklılarının yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca'nın da şarkılarını seslendiren Fel, hayranlarına nostalji yaşattı. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin