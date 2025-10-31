Haberler

Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı
Oyuncu Deniz Uğur Gülener'in gazeteci Reha Muhtar'a karşı açtığı velayet davasında karar çıktı. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, ikiz çocukların velayetini anneye verdi. Mahkeme, Reha Muhtar'ın çocuklarını belirli gün ve saatlerde görmesine izin verirken, Uğur'un avukatı kararı "Uzun bir mücadelenin haklı zaferi" olarak değerlendirdi.

Oyuncu Deniz Uğur Gülener'in, ikiz çocuklarının velayeti için gazeteci Reha Muhtar'a açtığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, uzun süredir devam eden davada çocukların velayetinin anneye verilmesine hükmetti.

Boşandığı eşi Reha Muhtar'a karşı çocukları P.D.M. ve M.D.M.'nin velayeti için hukuk mücadelesi veren Gülener, davayı kazandı. Karar duruşması basına ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirildi.

REHA MUHTAR'A SINIRLI GÖRÜŞ HAKKI

Mahkeme, Reha Muhtar'ın çocuklarını her ayın 1'inci ve 3'üncü haftası Cumartesi günü 10.00–18.00 saatleri arasında, ayrıca Babalar Günü'nde 10.00–18.00 saatleri arasında görmesine izin verilmesine karar verdi.

Kararın açıklanmasının ardından Reha Muhtar, baba olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELENİN HAKLI ZAFERİ İÇERİSİNDEYİZ"

Öte yandan, Deniz Uğur Gülener'in avukatı Feyza Altun yazılı açıklamasında, "Müvekkilim ve ben, Reha Muhtar'ın türlü iftira, kumpas ve karalama kampanyalarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin haklı zaferi içerisindeyiz. Çocukların üstün yararı doğrultusunda velayetleri anneleri Deniz Uğur'a verilmiş olup baba ile yatılı ilişkileri kısıtlandırılmıştır. Çocuklar da müvekkilim de karardan son derece memnunlar. Adalet tecelli etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
