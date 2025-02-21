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Deniz Akkaya'dan 'Bipolar' olduğu iddialarına raporlu yanıt

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Eski manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in kendisi hakkında 'Bipolar hastası' demesi üzerine aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığı tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Bir süredir kızıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelen eski manken Deniz Akkaya, eski eşi Efe Önbilgin'in kendisi için 'Bipolar hastası' demesi üzerine ruh sağlığı raporunu paylaştı.

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin ile bir süredir sorunlar yaşıyor. Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmış, devlet korumasında bulunan kızı, babasına gönderilmişti.

BİPOLAR OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Efe Önbilgin ise Deniz Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu iddia ederek uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespitini talep etmişti. Hakkında vesayet davası açılan Akkaya için mahkeme, mal varlıklarına tedbir kararı konmasını ve hemfiziksel hem de ruhsal sağlığının yerinde olduğu gösteren rapor alınması üzerine hastaneye sevkine karar vermişti.

RUH SAĞLIĞI RAPORU GELDİ

Deniz Akkaya ise hakkındaki iddiaları ortadan kaldırmak amacıyla 5 Aralık 2024'te aldığı ruh sağlığı raporunu paylaşarak, kendisinde madde bağımlılığının tespit edilmediğini ve ruh sağlığının yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Deniz Akkaya'dan 'Bipolar' olduğu iddialarına raporlu yanıt

Deniz Akkaya'dan 'Bipolar' olduğu iddialarına raporlu yanıt
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFernandez:

Tanidik doktor vermeyecek sanki o raporu. Dengesiz biri oldugu apacik ortada.

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