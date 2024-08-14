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Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt

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Demi Moore ve Bruce Willis'in kızları, kendilerine hakaret eden trollere sert yanıt verdi. Paylaştıkları dans videosu, görünüşlerini eleştiren acımasız yorumlara maruz kaldı. Tallulah, Instagram'da bu tür yorumlara hayatları boyunca maruz kaldıklarını açıkladı. Bruce Willis, 2022'de afazi teşhisiyle Hollywood'dan çekildi ve şimdi frontotemporal demansla mücadele ediyor. Eski iş arkadaşı, Willis'in artık tam olarak konuşamadığını ve okuyamadığını belirtti. Willis, hastalığı sürecinde ailesi taraf

Demi Moore ve Bruce Willis'in kızları, kendilerine "çirkin" ve "babalarının klonları" diyen trollere sert yanıt verdi.

Bruce ve Demi'nin üç kızı - Rumer (35), Scout (33) ve Tallulah (30) - Scout'un yeni şarkısına dans ettikleri viral bir video paylaştı. Ancak video, kızların görünüşlerini eleştiren acımasız yorumlara maruz kaldı.

Tallulah, Instagram'da yaptığı açıklamada, hayatları boyunca görünüşleri hakkında kırıcı yorumlara maruz kaldıklarını belirtti. Bazı yorumcular, kızların babalarına benzediklerini ve "çekici olmadıklarını" iddia etti.

Tallulah, bu yorumları "sıradan bir Salı günü pisliği" olarak nitelendirdi ve terapiye şükran duyduğunu belirtti.

Bruce Willis, 2022'de afazi teşhisiyle Hollywood'dan çekildi. Geçen yıl, hastalığının frontotemporal demansa (FTD) ilerlediği açıklandı. Eski iş arkadaşı Glenn Gordon Caron, Bruce'un artık tamamen sözel olmadığını ve eskisi gibi okumadığını söyledi.

Bruce, hastalığı sırasında ailesi tarafından destekleniyor. Eski eşi Demi Moore, şimdiki eşi Emma Heming ve tüm kızları etrafında toplanmış durumda. Ayrıca, Rumer'ın geçen yıl doğan Louetta adında bir kızı var.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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