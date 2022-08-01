Demet yine yaptı yapacağını! Zeytin Ağacı dizisi paylaşımından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı - Haberler

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Demet yine yaptı yapacağını! Zeytin Ağacı dizisi paylaşımından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı

Demet Akalın, Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı'nın başrolünde yer alan Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğu hakkında bomba yorum yaptı. Diziyi beğenen Akalın'ın "Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün" yorumu sosyal medyaya damga vurdu.

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Ülkede olup bitenleri yakından takip eden Demet Akalın, yayına giren program ve dizileri de kaçırmıyor. Sosyal medya hesaplarından izlediği dizilerle ilgili yorum da yapan ünlü şarkıcı yine yaptı yapacağını.

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı 28 Temmuz'da izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel Boncuk Yılmaz'ın yer dizi izleyiciden tam not aldı.

Demet yine yaptı yapacağını! Zeytin Ağacı dizisi paylaşımından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Demet Akalın da Zeytin Ağacı dizisi hakkında bomba bir paylaşım yaptı. Zeytin Ağacı dizisi hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Demet Akalın, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." diye yazdı.

Demet yine yaptı yapacağını! Zeytin Ağacı dizisi paylaşımından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı

Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğuna taş olarak yorumlanan Akalın'ın paylaşımı ise esprili yorumların yapılmasına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tuba'nın oyunculuğunu beğenmeyen Akalın'ın şarkı söylemesini eleştirdi.

Demet yine yaptı yapacağını! Zeytin Ağacı dizisi paylaşımından Tuba Büyüküstün de nasibini aldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Tuba Büyüküstün Demet Akalın Magazin Haberler

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Yorumlar (3)

YASLİN:

demet in şarkıcılığında ne varmış acaba ona laf edenler hiç mi dinlemediler

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RAMAZAN T.:

BU KADININ ŞARKICILIK YAPTIĞI YERDE HERKES HERŞEYİ YAPABİLİR. KENDİSİNİ DÜNYANIN 8.HARİKASI SANAN SONRADAN GÖRME BİRİSİ BU KADIN

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Doğrucu Davud:

Tuba bu sefer güzel oynamış hakketen doğru diyor

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500
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