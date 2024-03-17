Üye Girişi
Haberler

Demet Sağıroğlu: Kayahan'la albüm yapınca 2 buçuk sene küs kaldık

Güncelleme:

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu, Kayahan'ın kendisine albüm yapmaması nedeniyle 2 buçuk sene küs kaldıklarını açıkladı. Sağıroğlu, Cem Adrian'ı Fazıl Say'a götüren kişinin kendisi olduğunu belirtti ve genç popstarlar arasındaki favorilerini sıraladı.

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu'nun Ceyda Düvenci'nin "Kayahan'la ilgili yolculuğunda beni hep şaşırtan şu oldu, sizin ilişkiniz baba-kız ilişkisi, vokalliğini yaparken 'ben albüm yapmak istiyorum' diyorsun ama, sana ilk albümünü Kayahan yapmıyor?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti:

ALBÜM YAPINCA KAYAHAN'LA 2 BUÇUK SENE KÜS KALDIK

KAYAHAN SEZEN AKSU'YA AŞKIN NUR YENGİ'YE ALBÜM YAPTI DİYE KIZIYORDU

"Evet öyle oldu. Erken olduğunu düşünüyordu, benim hazır olmadığımı düşünüyordu. 5 sene olmuştu Kayahan abiyle vokal sürecim. Hatta Sezen'e kızıyordu, bu Aşkın'ı çıkardılar şimdi senden de bekliyorlar diye...

Sonrasında ben bir süre istedim, masaya eliyle çizerek Eylül ayında çıkacak dedi. Ağustos'ta Kayahan abi ne oldu dedim, masa değişti dedi! O zaman ben de değiştim gidiyorum dedim.

2 buçuk sene küs kaldık. Ben Kınalı Bebek'i Arnavut Kaldırımı'nı çıkardım. Sonra bana haber yolladı, gelsin göreyim kızımı demiş, Kayahan abi dinledin mi diyorum, hayır diyor.

KAYAHAN KİMSEYE BEDAVA ŞARKI VERMEDİ

Sana şarkılar vereceğim dedi. Kayahan abi, kimseye bedava şarkı vermedi bugüne kadar, hiç kimseye. Bana 3 tane şarkı verdi. Şikayetim Var, Sana Kaldı, Teslim ol.

Bana böyle bir vefa gösterdi. Sahiplendi. Şehrazat ilk albümün prodüktörü oldu, ikinci albümün prodüktörü Kayahan"

DEMET SAĞIROĞLU'NDAN İDDİALI ÇIKIŞ

Demet Sağıroğlu, Cem Adrian'ı Fazıl Say'a götüren, ona müzik yolunu açan kişinin kendisi olduğunu belirterek, genç popstarlar arasındaki favorilerini şöyle sıraladı: "Kalıcılar zamanla aradan ayrılacaktır, 3-5 sene sonra.

Var öyle kalıcı birkaç arkadaşım, Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian, Ediz var. Geleceğe ismini taşıyacak pek çok arkadaşım var. Diğerlerinin geleceğini bilemiyorum!"

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Demet Sağıroğlu Cem Adrian Fazıl Say Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title