Demet Özdemir'in elbisesi geceye damga vurdu
Eşref Rüya dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, katıldığı davette transparan detaylara sahip siyah elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığı ve cesur tarzıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncu, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezona damga vuran Eşref Rüya dizisiyle adından sıkça söz ettiren Demet Özdemir, yaz tatilinde de magazin dünyasının gözdesi olmaya devam ediyor. Oyunculuğu, güzelliği ve dizi için kendi sesiyle seslendirdiği şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özdemir, bu kez katıldığı özel bir davette tüm dikkatleri üzerine çekti.
KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU
Başarılı oyuncu, etkinlikte tercih ettiği cesur elbisesiyle geceye damga vurdu. Siyah ve transparan detaylarla bezeli, vücut hatlarını adeta sanatsal bir şekilde vurgulayan elbisesiyle kırmızı halıda yürüyen Özdemir, davetliler kadar objektiflerin de ilgi odağı oldu. Işık oyunlarıyla illüzyon yaratan desenleriyle dikkat çeken elbise, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
"STİL CESARETİ" TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA BÜYÜDÜ
Geceye katılan moda otoriteleri ve stil danışmanları, Özdemir'in kıyafetini "cesur ve modern" olarak nitelendirirken; sosyal medyada ise yorumlar ikiye bölündü. Bir kesim "modanın cesaretle buluştuğu an" yorumunu yaparken, bir diğer kesim ise elbiseyi "fazlasıyla iddialı" buldu. Özellikle elbisenin göğüs bölgesindeki illüzyon oluşturan desenler, tartışmanın merkezine oturdu.