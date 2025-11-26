Demet Özdemir, Eşref Rüya ile Gündemde Kalıyor

SON dönemin en çok konuşulan isimlerinden Demet Özdemir, Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Nisan karakteriyle izleyiciden tam not almaya devam ediyor. Her sahnesi gündem olan oyuncu, dizi başarısının yanı sıra sanal medyadaki etkisiyle de adından söz ettiriyor.

'KOVBOY DEMET HARİKA'

Hem dizi performansı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, Eşref Rüya'daki oyunculuğuyla dizi sektöründeki en güçlü kadın yıldızlardan biri olarak gösteriliyor. Instagram'da 17 milyon takipçiye ulaşan Özdemir, sanal medyayı aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, son olarak gözlüklü ve kovboy şapkalı bir pozunu paylaşınca sanal medya hareketlendi. Hayranları, Özdemir'in kovboy tarzına 'Kovboy Demet harika', 'Her hali başka güzel' gibi oyuncuyu öven yorumlar yaptı.

