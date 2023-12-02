Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Mersin'i gezdi. Akalın, Mersinli olan Okan Kurt'un ailesini ziyaret ederken, Bergen'in mezarını da ziyaret etti.

Demet Akalın Mersin'i gezdi ve Bergen'in mezarını ziyaret etti

Son dönemde Jess Molho ile sunduğu gündüz kuşağı programı ile adından söz ettiren Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Mersin'i gezdi.

Akalın, Mersinli olan Okan Kurt'un ailesini de ziyaret ederken, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.

Şarkıcı, 1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürülen meslektaşı Bergen'in mezarını da ziyaret etti. Akalın, yayınladığı fotoğrafa, "Nur içinde yat" mesajını yazdı.