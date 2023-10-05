Demet Akalın'ın kızının bale gösterisi heyecanı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kızının bale gösterisini izleyerek duygulandı. Eşi Okan Kurt ise gösteriyi cep telefonuyla kaydetti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın mutlu günü. Acun Ilıcalı'nın kanalında yapacağı televizyon programı için gün sayan ünlü şarkıcı kızının bale gösterisini en önden izledi.

Eşi Okan Kurt ile beraber kızı Hira'nın bale gösterisini izleyen ünlü şarkıcı duygulandı. Şarkıcının eşi Okan Kurt ise kızının performansını cep telefonu ile kaydettiği görüldü.