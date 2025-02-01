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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, fark etmediği bir kapı camına çarparak talihsiz bir kaza geçirdi. Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler oluştu.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, talihsiz bir kaza geçirdi. Kapı camını fark etmeyen Okan Kurt'un elinde ve bacaklarında kesikler meydana geldi.

Uzun süredir mutlu beraberliklerini sürdüren Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinden kötü bir haber geldi.

"ELİNDE MÜHİM BİR KESİK VAR"

Demet Akalın sosyal medya hesabından eşinin talihsiz bir kaza geçirdiğini "Gece ben sahnedeyken Okan Bey dışarıdan içeri girerken karanlıkta çift cama giriyor. Elinde mühim bir kesik var gece bacaklara da dikiş atılmış. Aklım çıktı, Allah korudu" sözleriyle duyurdu.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber! 'Elinde mühim bir kesik var'

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTimur Akbaba:

Ee nabalim simdi bu haberle?

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Haber YorumlarıEmir önder:

bi bitmediniz aq

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

bize ne

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıTaş:

Daha Türkçe konuşup yazamıyor, bu dururken neden Okan a bişey oluyor anlamıyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGürkan Işık:

Garibanı paylaşmazsınız yapıcağınız haberin hı a k

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