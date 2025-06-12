Demet Akalın, Hayranı İçin İznik'te Piknik Düzenledi

Demet Akalın, Hayranı İçin İznik'te Piknik Düzenledi
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yalova'daki konserinde minik hayranı ile yaşadığı sorun sonrası İznik'e giderek hayranı Medine ile piknik yaptı. Akalın, burada çocuklarla oyunlar oynayarak hayranını mutlu etti.

Geçtiğimiz hafta Yalova'daki konserinde küçük hayranı ile sahnede sorun yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Demet Akalın, İznik'e gelerek hayranına jest yaparak piknik yaptı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın geçen hafta Yalova'da konser verdiği esnada minik bir hayranı sahneye çıkarak Akalın'a sarılmıştı. İddiaya göre şarkıcı Akalın, Medine ile fotoğraf çekinmediği için küçük hayranı gözyaşları içerisinde sahneden korumaları tarafından alındı.

Olay sonrası minik hayranı Medine'nin gönlünü almak için Bursa'nın İznik ilçesine gelen Demet Akalın, İznik gölü sahilinde Medine ve ailesi ile piknik yaptı. Burada çocuklarla yakar top oynayan Akalın İhlas Haber Ajansı'na da özel açıklamada bulundu.

Akalın şöyle konuştu;

"Biz konuştuk. Başka bir konserimize gelecek ve orada dans edeceğiz. Biz isterdik ki hava güzel olsun İznik Gölü'ne girelim. Benim fotoğrafçım parmağımı menteşeye sıkıştırdı ve ben çığlıkla çıktım. İkinci şarkıdaydık. Zaten o sırada benim aklım fikrim parmağımı buza batırmaktaydı. Ama ben güzel gönül almayı bilirim. Bak kaç tane çocuğun gönlü hoş oldu. Bir daha İznik'e geleceğim. İznik'ten yer almak istiyorum güzel yatırımlık yerler varmış" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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