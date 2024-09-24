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Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi

Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
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Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi Deha'daki bir sahnede Prens dizisinin meşhur repliği "Aklımı delireceğim" kullanıldı. Sahneye sessiz kalmayan Prens'in yıldızı Giray Altınok, İynemli'nin repliği kullanmak için kendisinden izin aldığını belirterek övgüler yağdırdı.

Aras Bulut İynemli'nin Devran rolünü oynadığı Deha dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Deha'daki bir sahnede Giray Altınok'un Prens dizisindeki meşhur repliği kullanıldı. Altınok'tan sahneye yorum gecikmedi.

"HAYRANIYIZ, RAZIYIZ"

Dizide Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Devran, fırında çekilen bir sahnede Prens'teki "Aklımı delireceğim" repliğini kullandı. İynemli'nin repliği kullanmak için Giray Altınok'tan izin istediği ortaya çıktı. Sahneyi X hesabından yayınlayan "Tüm yeteneğinin yanında -bence hiç de gerek olmadığı halde- dizide bu cümleyi kullanmak istediğini söylemek için arayacak kadar zarif ve alçakgönüllü de bir insandır kendisi. Hayranıyız, razıyız" ifadelerini kullandı.

Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi

Haberler.com / Aslan Aslan - Magazin
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