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Danla Bilic, rahatsızlandığı geceye ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı

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Danla Bilic, rahatsızlandığı geceye ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gece saatlerinde evinde sol bacağının aniden kitlenmesiyle rahatsızlandı ve ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bilic, yaşadığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, evinde rahatsızlandığı ve sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Makyaj içerikli videoları ve vloglarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gece saatlerinde evinde bulunduğu sırada sol bacağının aniden kitlenmesiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan Bilic'e müdahalede bulundu. Bilic, yaşadığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Bilic geçmiş yıllarda kalça dolgularından kurtulmak amacıyla 9 kez ameliyat geçirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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