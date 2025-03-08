Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, 2023 yılında kendisinden 7 yaş küçük rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Bilic ve Çakal 2024 yılının ilk aylarında ayrılık kararı almıştı.

"BİR ANDA AYNI EVİN İÇİNE GİRDİK"

Geçtiğimiz haftalarda Emir Çakal ile neden ayrıldıklarıyla ilgili konuşan Danla Bilic, "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la bir konuştuk" demişti.

ESKİ AŞKINI AĞIRLADI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Danla Bilic, eski sevgilisi Emirhan Çakal'ı Youtube kanalına konuk etti. Samimi açıklamalarda bulunan ikiliden ünlü rapçi, Danla Bilic'in bir arkadaşını sevmediğini itiraf etti.

"BİZ NİYE AYRILDIK DAMLA?"

Çakal, "Biz niye ayrıldık Damla? Çevrende sadece sevmediğim bir insan var. Onu da zaten çok iyi biliyorsun" diyerek, söz konusu kişiyi gizlemeden ifade etti.

Bazı yerlerin "bip"lenmesi üzerine o kişi iyice merak edildi. Ancak o kişinin kim olduğu yapılan hata yüzünden ortaya çıktı.

Emirhan Çakal'ın video sırasında "Cemal" ismini söylediği anlar izleyiciden kaçmadı. Böylece o kişinin Cemal Can Canseven olduğu ortaya çıktı.

Cemal Can Canseven, o dönem; Danla Bilic ve Emirhan Çakal arasındaki ayrılığa dair ipucunu "2-3 gün sonra malzemeyi görürsünüz" sözleriyle vermişti.