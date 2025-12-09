Haberler

Danla Biliç 5.kez ameliyat oldu! Vücudundan çıkan dolgu maddesi akıllara zarar
Güncelleme:
Özel hayatı, açıklamaları ve estetik operasyonlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü fenomen Danla Bilic, beşinci kez ameliyata girdi. Dolgu temizletme işlemi yaptıran ünlü fenomen, işlem sonrası vücudundan çıkarılan dolgu maddesini de sosyal medyada paylaştı.

YouTube'da makyaj videolarıyla ün kazanan ve ardından geniş bir sosyal medya kitlesine ulaşan fenomen Danla Bilic, son dönemde estetik operasyonları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Üç yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic, bu işlemin ardından vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını ve adeta "ölümden döndüğünü" açıklamış; dolgunun vücudunda enfeksiyona yol açtığını, yıllarca zor günler geçirdiğini belirtmişti. Bu süreçten sonra, "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek herkesi uyarmıştı.

Beşinci kez ameliyat masasına yatan Bilic, yeniden bir dolgu temizletme operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından vücudundan çıkarılan dolgu yığınını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çıkan maddeler, görenlerin ağzını açık bıraktı.

"CAHİL CESARETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Bilic, paylaşımında şunları yazdı:

"Arada bir dm kutuma hala aquafilling yaptıracağım senin yüzünden korkuyorum mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde. Böbreklerime ulaşmışlardı, sırtımda, bacaklarımda daha da bir şey demeyeceğim cahil cesaretinden başka bir şey değildi."

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMaydanoz:

Kimine senin ne halt yediğinden,millet geçim derdinde seni kimsenin önemsediğini zannetmiyorum,ismini ilk kez duydum ve unuttum.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
