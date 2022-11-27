Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı
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Daha önce protez saç kullandığına dair iddialarla ön plana çıkan Murat Boz, yurt dışında saç ektirdi. Ünlü şarkıcı, son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
Son dönemde şarkıcılığından çok oyunculuğuyla gündeme gelen Murat Boz da saçını ektiren ünlüler kervanına katıldı.
SAÇ EKTİRDİ
42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
ÇOK BEĞENİLDİ
Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.