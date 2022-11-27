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Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

Magazin Haberleri

Daha önce protez saç kullandığına dair iddialarla ön plana çıkan Murat Boz, yurt dışında saç ektirdi. Ünlü şarkıcı, son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Son dönemde şarkıcılığından çok oyunculuğuyla gündeme gelen Murat Boz da saçını ektiren ünlüler kervanına katıldı.

SAÇ EKTİRDİ

42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

ÇOK BEĞENİLDİ

Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.

Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

Daha önce hiç böyle görememiştiniz! Saç ektiren Murat Boz son halini paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Murat Boz Magazin Haberler

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