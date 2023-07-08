Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Sanatçı Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' ifadeleriyle taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

İSTANBUL - Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Sanatçı Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadeleriyle taziye mesajı paylaştı.

MFÖ grubunun üyelerinden olan Müzisyen Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Lenf kanserini daha önce 3 kez yenmeyi başaran Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.

"Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.