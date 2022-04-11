Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu tiplemesi işlendi, izleyiciler kahkahaya boğuldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Son bölümde ise Ramazan aylarının vazgeçilmezi "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programı işlendi.

İZLEYENLER KAHKAHAYA DOYDU

Yetenekli oyuncu Safa Sarı, skeçte "İftara az kala" programının sunucusu rolünü yaptı. Tavırlarıyla Nihat Hatipoğlu'nu hatırlatan Safa Sarı izleyenleri kırdı geçirdi.