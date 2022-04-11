Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu tiplemesi işlendi, izleyiciler kahkahaya boğuldu - Haberler

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Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu tiplemesi işlendi, izleyiciler kahkahaya boğuldu

Haberler.com - Servet Uzun - Magazin
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Televizyon ekranlarının ilgiyle izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin son bölümünde Nihat Hatipoğlu tiplemesi işlendi. Skeçte "İftara az kala" adlı programın sunucusunu canlandıran oyuncu Safa Sarı, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında her bölümde farklı skeçler yapılıyor. Son bölümde ise Ramazan aylarının vazgeçilmezi "Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru" programı işlendi.

İZLEYENLER KAHKAHAYA DOYDU

Yetenekli oyuncu Safa Sarı, skeçte "İftara az kala" programının sunucusu rolünü yaptı. Tavırlarıyla Nihat Hatipoğlu'nu hatırlatan Safa Sarı izleyenleri kırdı geçirdi.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Magazin

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