Cırcır Böcekleri İtler ve Biz... İLK OYUN SERGİLENDİ!

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu dün ilk kez seyirci ile buluştu.

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ı yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkartan Sam Shepard'ın 'True West' oyununa Mert Öner'in yönetmenliğiyle yepyeni bir bakış açısı getiren 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu dün akşam Zorlu PSM'de prömiyerini gerçekleştirdi.

Oyun, hem duygusal anları hem de kahkahaya boğan sahneleriyle beğenileri toplarken dakikalarca ayakta alkışlandı.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12'nin ilk projesi olan 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunu dün ilk kez seyirci ile buluştu.

Aylardır çalışmaları süren tek perdelik oyunda iki kardeşe hayat veren Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'a Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor.