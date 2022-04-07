Cinsiyet değiştirmesi olay yaratmıştı! Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajını eşi paylaştı

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı "Fato" karakteriyle Türkiye'nin hafızasına kazınan, daha sonra ise cinsiyet değiştirmesi nedeniyle gündeme gelen oyuncu Rüzgar Erkoçlar, 2017 yılında dünyaevine girdiği Tuğba Beyazoğlu ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

EKRANLARDAN UZAKTA

Daha önce "Oyunculuk yapmak istiyorum ama bu ifşa olayından önce kafamda böyle bir düşünce yoktu. Sessiz sakin bir hayat yaşamak istiyordum. Beni tanımayacakları şekilde çalışmak istiyordum" diyen Rüzgar Erkoçlar uzun bir süredir ekranlardan uzakta.

YENİ İMAJINI EŞİ PAYLAŞTI

Rüzgar Erkoçlar son olarak eşinin paylaşımında yeni imajıyla dikkat çekti. Sakal bırakan ünlü oyuncunun imajına beğeni yağdı.

İşte o fotoğraf:

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