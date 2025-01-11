Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Nil Erkoçlar tanındıktan sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve hayatına Rüzgar Erkoçlar olarak devam eden başarılı oyuncu artık gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

ÇALIŞTIĞI PASTANEYE ORTAK OLDU

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu açıklamaları ve son haliyle dikkat çekti. Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan ve yeni işinden bahseden Erkoçlar, "12 sene önce çalıştığım pastanenin sahibi Fahrettin Bey'in arasına katıldım. Yani eski patronuma ortak oldum. İşin mutfağında değil. Hem satış hem de ürünlerin tedariki tarafındayım. Ekip kurduk, aramıza yeni çalışma arkadaşları da katılacak" dedi.

"KONULAN BİR ENGEL VAR"

Oyuncu, "Dizi teklifleri geliyor mu?" sorusuna, "Televizyondan çok teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum neden gelmediğinin... Durumumda bir şey yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. İş kendi mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığımı mi bilmiyorum, satılamıyor. Ya burada konulan engel var. Öyleyse onun kaldırılmasını istiyorum" yanıtını verdi.

İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali;