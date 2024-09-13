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Çiftçi, hayranı olduğu sanatçının adını tarlasına yazdı

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Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçi Atakan Şahin, hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını traktörünün pulluğuyla tarlasına yazdı. Şahin, bu iş için bir gün harcadığını belirtirken, Funda Arar'a olan hayranlığının devam edeceğini söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çiftçi Atakan Şahin (29), hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını, traktörünün pulluğuyla tarlasına yazdı. Bu işin bir gününü aldığını söyleyen Şahin, " Funda Arar'a hayranlığım son nefesime kadar devam edecek" dedi.

Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konser sonrası Funda Arar'a hayranlık beslemeye başladı. Funda Arar ile birkaç kez de fotoğraf çektiren Şahin, 10 Eylül'de 100 dönümlük tarlasının 30 dönümünü traktörle sürerek, şarkıcının ismini yazdı. Atakan Şahin, "Çocukluğum Funda Arar'ın şarklarını dinlemekle geçti. Onun şarkıları ile büyüdüm. Funda Arar'a hayranlığım son nefesime kadar devam edecek. Türkiye'deki tüm konserlerine gidiyorum. Bu yaz Alanya, Antalya ve Bodrum konserlerine de gittim. Önümüzdeki günlerde konseri var, ona da gideceğim" dedi.

'YAZMAM BİR GÜNÜMÜ ALDI'

Tarlaya isim yazmanın kolay olmadığını, bunun için bir gün çalıştığını belirten Atakan Şahin, "Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayranlığımı göstermek için traktörle yazı yazıp, farkındalık oluşturmak istedim. Traktörle tarla içerisinde özenle yazdık. Kolay gibi görünse de yapması zor bir iş. Tamamen kendi traktörümle ve ekipmanlarımla yazmam bir günümü aldı. Önce krokisini çıkardık ve ona göre planladık. Traktörün pulluk kısmıyla yazdım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Funda Arar Antalya Magazin Güncel Tarım Yaşam

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