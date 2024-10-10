Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı
Bir döneme damga vuran "Yabancı Damat" dizisindeki performansıyla şöhreti yakalayan Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi. Düğünde Çevik'in yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş'la düet yapması dikkatlerden kaçmadı.
Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Niko karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Özgür Çevik, 4 senedir birlikte olduğu Hatice Kartoğlu ile dünyaevine girdi.
Dün Karaköy'de gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine çok sayıda ünlü isim katıldı
İKİ YAKIN ARKADAŞ DÜĞÜNDE DÜET YAPTI
Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk çifti de gelin ve damatla ile verdikleri pozu "Sizi çok seviyoruz" notuyla paylaşırken Özgür Çevik yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş'la birlikte düe yaptı.
Çevik geçtiğimiz haziran ayında evlenen Sarıtaş'ın düğününde sonbaharda evleneceğini duyurmuştu.