CHP'li Erdoğdu'nun kendisinden 24 yaş küçük Tuba Torun'la düğününe, yaptıkları dans damga vurdu - Haberler

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CHP'li Erdoğdu'nun kendisinden 24 yaş küçük Tuba Torun'la düğününe, yaptıkları dans damga vurdu

Haberler.com - Magazin
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CHP İstanbul Milletvekili 49 yaşındaki Aykut Erdoğdu, kendisinden 24 yaş küçük partilisi Tuba Torun ile dünyaevine girdi. İkilinin düğünlerine, dans ettikleri anlar damga vurdu.

Bir süreden bu yana evlenecekleri konuşulan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun dün akşam gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

DANS ETTİKLERİ ANLAR İLGİ GÖRDÜ

Torun, düğünden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımlardan Torun'un Aykut Erdoğdu ile bir Kafkas şarkısı 'Ağlatan Kafe' ile dans ettikleri anlar dikkat çekti.

CHP'Lİ BİRÇOK İSİM KATILDI

Uzun zamandır merak edilen evlilik gerçekleşti. CHP'li bir çok isminin de katıldığı nikah töreninde çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı. Torun düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin, Ağlatan Kafe isimli şarkıyla Kafkas dansı ettikleri anlar davetliler tarafından alkışlar eşliğinde izlendi.

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Aykut Erdoğdu Tuba Torun Magazin Haberler

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