Chafemme Defilesine Büyük İlgi!

Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak Kardeşler'in ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul'da sahne olan geceye birçok isim katıldı.

Yaklaşık 1.5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, baş mankenliği Elif Ece Uzun üstlenirken, Best Model Of Turkey birincileri ve sektörün en önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile Barbie temasıyla yer aldı.

Ünlü kemancı Şeyma Abdülselamoğlu Özdek defile boyunca mankenlere kemanıyla eşlik etti. Chafemme Yönetim Kurulu Başkanı Melek Doğan ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

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