Ceylan Ertem, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Ceylan Ertem son günlerdeki sosyal medya canlı yayınlarında sarf ettiği sözlerle gündem olan Serdar Ortaç'ı eleştirdi.

Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak sanatçıları da ağır şekilde eleştiren Ertem birçok isme Ahmet Kaya örneğini verdi. Ertem;

"-Serdar Ortaç şarkıları ile ilgili paylaşımları gördükçe aklıma gelen bu gibi onlarca örnek var. Çok da sevdiğim, iyi isimler yer almış projede…Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz". Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya karşı 10. Yıl marşı okuyup, çatal bıçak fırlatanlara ön ayak olmuştur. Olay ardından Ahmet Kaya yurdu terk etmiş ve Paris'te ölmüştür. Her şeyi de bu kadar çabuk unutmayın yahu. Vallahi şiştim" dedi.

Şimdi herkes Serdar Ortaç'ın proje albümünde yer alacak olan sanatçıların Ertem'e nasıl cevap vereceğini merak ediyor.