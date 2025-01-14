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Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı
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Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, radikal bir karar aldı. Uzun süredir sarı saçlara sahip olan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Düvenci'nin son haline sosyal medyada takipçileri "Ne yaptın Ceyda" yorumlarını yaptı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, yaptığı radikal değişiklikle çok konuşuldu.

Gönlünü radyo programcısı Güçlü Mete'ye kaptıran Düvenci, geçen hafta sevgilisiyle Paris'te romantik bir tatil geçirmişti. Tatilden dönen Düvenci, saç rengini değiştirdi.

Ceyda Düvenci'den radikal karar! Son haline yorum yağdı

"NE YAPTIN CEYDA"

Ceyda Düvenci, uzun süredir sahip olduğu sarı saçlarını koyulaştırdı. Yeni imajını sosyal medyada yayınlayan Düvenci'yi takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçileri "Ne yaptın Ceyda" derken, bazıları da Düvenci'nin son imajına tam not verdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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