Cenk Yüksel'in Yeni Maksi Single'ı Yaz Dönemine Damgasını Vurdu - Haberler

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Cenk Yüksel'in Yeni Maksi Single'ı Yaz Dönemine Damgasını Vurdu

Snob Magazin - Magazin
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Cenk Yüksel'in Yeni Maksi Single'ı Yaz Dönemine Damgasını Vurdu

Cenk Yüksel'in uzun süren bir aradan sonra sessizliğini bozarak listelere hızlı giriş yapan maksi single çalışması Hadi Şansım listelerde üst sıraları zorlayarak yazın en iddialı albümü olmaya doğru ilerliyor.

Geçtiğimiz günlerde AKM Yeşilçam sineması'nda üç şarkının da olduğu Türkiye'nin ilk film klibi özelliğini taşıyan şarkılarının olduğu klip çalışmasını dinleyici ve izleyicilerin beğenisine sunan Yüksel, bir hafta gibi kısa bir sürede radyo ve dijital müzik yayını platformlarında listelere üst sıralardan giriş yaptı. Özellikle son dönemde hasret kaldığımız tarzda bir pop müzik ile dinleyicileri buluşturan Cenk Yüksel, ilk konserini Bursa'da verdi. İlk konserinden de tam not alan sanatçı, uzun bir bekleyiş sonrasındaki bu çıkışına olan ilgiden çok memnun olduğunu ve bundan sonra kısa aralıklarla dinleyicilerini şarkılarından mahrum etmeyeceği bilgisini verdi.

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