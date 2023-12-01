Cemre Baysel ve İlhan Şen'in rol aldığı 'Aşk Filmi' galası yapıldı

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in rol aldığı "Aşk Filmi"nin galası City's Nişantaşı'nda gerçekleştirildi.

Deniz Denizciler'in senaryosunu kaleme alıp, yönetmen koltuğuna oturduğu filmin, yapımcılığını ise Vahid Berke Ertekin üstlendi.

Filmde, popüler top model "Yaz" karakterini Baysel, film yönetmeni "Uzay"ı ise Şen canlandırdı.

Bugün vizyona giren filme ilişkin gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan 24 yaşındaki oyuncu Baysel, Aşk Fiilmi'nin rol aldığı ilk sinema filmi olduğunu belirterek, çok güzel bir deneyim yaşadığını söyledi.

Cemre Baysel, ekip olarak filme büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştıklarını aktararak, "Yaz Akdeniz karakterini bir süre izleyeceğiz. Çok tatlı, çok güzel bir karakter oldu. Güzel bir aşk hikayesi. 'Her aşk mutlu sonla biter mi? sorusunun cevabını veriyoruz." dedi.

Çekimlerin de oldukça güzel geçtiğini ifade eden Baysel, şöyle devam etti:

"Biz İlhan'la daha önce bir projede yer almıştık. Tekrar kavuşmuş olmanın verdiği heyecan ve mutlulukla, bomba gibi geçti setimiz. Çok eğlendik, çok güzel sahneler çektik. Gerçekten filmde hayatımızın içinde olan şeyleri hissedeceğiz. Bazı duygular, durumlar tanıdık gelecek. Aslında tanıdığınız bir hikaye izleyeceksiniz. Biz böyle yorumladık."

"Umarım bizim aldığımız keyfi seyirci de alır"

Oyuncu İlhan Şen ise Baysel ile dizi bir projesinden sonra yeniden bir sinema filminde bir araya geldiklerini söyleyerek, "Onunla çalışmak o kadar güzel ki. O kadar rahat ki bir arkadaş ve bir oyuncu olarak. O yüzden iyi ki Cemre ile çalıştım, iyi ki beraber yaptık bu projeyi. Umarım bizim aldığımız keyfi seyirci de alır." diye konuştu.

Filmde canlandırdığı karaktere de değinen Şen, şunları kaydetti:

"Ben bir yönetmeni canlandırıyorum. Bir sinema filmi için deneme çekimi yaparken kızın biri geliyor ve senaryom hakkında ileri geri konuşuyor. Ben de 'Sen çok mu biliyorsun? Al bakalım sen yaz ne yazıyorsan. Söz beğenirsem senin filmini çekeceğim.' diyorum. Bunun üzerine gelişen hikayeler. Yer yer komik, yer yer içinde draması olan, günlük hayata biraz daha adapte etmeye çalıştığımız bir film. Umarım beğenirler."

Şen, çekimlerin İstanbul'da geçtiğini dile getirerek, "Uzay'ın evi diye gördüğümüz bir mekanda, hüzünlü bir sahnede, meğer o evin bir kedisi varmış. Bizim de haberimiz yok. Uzay bir taraftan gözyaşı dökerken, çekim esnasında kedi geldi. Üstüme yattı, patisiyle gözyaşımı sildi. Kimse de sahneyi kesmiyor. Öyle bir sahne çıktı ki ortaya umarım filmde o kurgulanmıştır. Filmde en güzel anılarımdan bir tanesi buydu." dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda Vahid Berke Ertekin, Onur Büyüktopçu, Erkan Petekkaya, Hande Katipoğlu, İrem Yüksel, Melissa Dilber, Deren Talu, Yusuf Baymaz ve İlayda Uzun Sarıkaya da yer aldı.

Romantik drama türündeki yapım, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini işliyor.