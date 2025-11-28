Haberler

Cemre Baysel'in Son Paylaşımı Beğeni Rekoru Kırdı

Cemre Baysel'in Son Paylaşımı Beğeni Rekoru Kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin popüler dizisi Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla etkileşim rekoru kırdı. Yaklaşık 700 bin beğeni alan gönderisi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

KANAL D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel, performansıyla ışık saçmaya devam ediyor. Cumartesi ekranında liderliğe ambargo koyan yapımın başarısında büyük bir paya sahip olan ünlü oyuncu, sanal medyayı da aktif kullanıyor. Her paylaşımı etkileşim rekoru kıran Baysel, son gönderisiyle bu geleneği devam ettirdi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Yaklaşık altı milyon takipçili resmi hesabında yaptığı her paylaşım ses getiren Cemre Baysel'in son gönderisi rekor kırdı. Bir çiftlikte objektiflere poz veren oyuncu, güzelliği ve fiziğiyle modellere taş çıkardı. Takipçilerinin yaklaşık 700 bin beğeniyle butonu çökerttiği post'a yapılan yorumlar da dikkat çekti. Baysel için 'Sanal aleme Cemre düştü', 'Modellere taş çıkardı' ifadeleri kullanıldı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.