Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni motosikletiyle dikkatleri üzerine çekti. Gösterileriyle yoğun bir dönem geçiren Yılmaz, kendisine özel bir motosiklet satın aldı. Yalnızca motosikletin bedeliyle kalmayan Yılmaz, araca ABD'den getirttiği özel parçaları da ekletti. Tasarımı ve donanımıyla öne çıkan bu kişisel yatırımı için ünlü ismin harcadığı toplam tutar, 2 milyon 500 bin TL'yi aştı.

Yeni aracının başında verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni toplayan Cem Yılmaz, tarzıyla olduğu kadar tercihiyle de konuşulmaya devam ediyor. Sanatçı, sahne dışındaki zevklerini de kendine has seçimlerle ortaya koyarken, bu motosiklet tercihi de hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.