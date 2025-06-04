Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu
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Cem Yılmaz, sahne başarısını özel yapım motosikletle taçlandırdı. 2,5 milyon lirayı aşan fiyatıyla dikkat çeken araç, ABD'den getirilen parçalarla donatıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni motosikletiyle dikkatleri üzerine çekti. Gösterileriyle yoğun bir dönem geçiren Yılmaz, kendisine özel bir motosiklet satın aldı. Yalnızca motosikletin bedeliyle kalmayan Yılmaz, araca ABD'den getirttiği özel parçaları da ekletti. Tasarımı ve donanımıyla öne çıkan bu kişisel yatırımı için ünlü ismin harcadığı toplam tutar, 2 milyon 500 bin TL'yi aştı.

Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Yeni aracının başında verdiği pozlarla sosyal medyada beğeni toplayan Cem Yılmaz, tarzıyla olduğu kadar tercihiyle de konuşulmaya devam ediyor. Sanatçı, sahne dışındaki zevklerini de kendine has seçimlerle ortaya koyarken, bu motosiklet tercihi de hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDi:

Bu adam ne milli ne de yerli

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