Cem Adrian Sağlık Sorunlarına Rağmen Konserlerini İptal Etmiyor

Cem Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini üzdü.

Adrian, serum takılan kolunun fotoğrafını yayınlayarak, "Dün başlayan öksürük ve bundan kaynaklı ses kısılması dolayısı ile biraz sorun yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık problemlerine rağmen konserlerini yine de ertelemeyeceğini belirten sanatçı, "Biraz destek alarak bugün, yarın ve sonraki gün konserlerimizi gerçekleştireceğiz.

Lütfen beni idare edin. Büyük performans sergileyemezsem anlayışla karşılayın, elimden geleni yapacağım" dedi.