BluTv'nin sevilen polisiye dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesinin 2. sezon yayın tarihi 7 Aralık olarak açıklandı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 2. sezon yayın tarihi belli oldu

BluTv'nin sevilen yapımlarından biri olan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" için 2. sezon yayın tarihi bugün belli oldu. Sevilen polisiye dizisi Behzat Ç.'nin devamı niteliğinde sayılan yapım birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyordu. İşte Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi 2. sezon tarihi ve detayları haberimizde…

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi 2. sezonu 7 Aralık'ta yayınlanıyor!

BluTv'nin sevilen polisiye yapımı Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesinin 2. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu. Platformun en çok izlenen yapımlarından olan Çekiç ve Gül dizisinin merakla beklenen 2. sezon yayın tarihini BluTv kendi Twitter (X) hesabından paylaştı. "Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la!" şeklinde yapılan paylaşımda 2. sezonunda 7 Aralık 2023 tarihinde yayınlanacağı bilgisi verildi.

Cinayet büroyu bile şaşırtan bir haberimiz var ya la! Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, 2. sezonuyla 7 Aralık'ta sadece BluTV'de.@Ortaksyapim @papazinpilavi pic.twitter.com/vcPlriO8Pt — BluTV (@BluTV) October 26, 2023

Sevilen Ankaralı polisiye dizisi Behzat Ç.'nin ekranlara veda etmesi ardından yeni bir soluk olarak BluTv üzerinde yayınlanan "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi" izleyenlerine eski Behzat Ç. tadını vermeye çalışıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Evliya Aykan'ın yer aldığı dizide bir polis ekibinin başına gelen olaylar işleniyor.

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Diziyi izlemek için BluTv üyeliğinizin olması gerekiyor. BluTv üyelik ücretleri ise şöyle:

BluTv aylık ve yıllık abonelik ücreti!

Abonelik TipiFiyatAylık abonelik99,90 TLYıllık abonelik598,80 TL

Peki siz "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi" dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı bir dizi mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına abone olabilirsiniz…