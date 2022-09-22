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Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu

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Çarşamba'da Koray Avcı Coşkusu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "Akülü Araç Teslim Gecesi"nde sevilen sanatçı Koray Avcı konser verdi.

Binlerce katılımcıya unutulmaz bir akşam yaşatan Koray Avcı sevilen şarkılarından oluşan şarkılarından seçtiği repertuarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Koray Avcı'ya Çarşamba'nın simgesi yumurta topuk ayakkabı ve sekiz köşe kasket minyatürü ile Çarşambaspor forması hediye etti. Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Akülü Araç Teslim Gecesi"nde 88 akülü araç ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Organizasyonda Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, akülü araçların temininde katkı sağlayanlara ve gecede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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