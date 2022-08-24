Cansever'in Tartışmalı Klibi Youtube Top 100 Songs Turkey Listesinde

En Popüler 100 Şarkı Türkiye listesinde 64. sırada yerini alan şarkı özellikle Z kuşağı tarafından çok sevildi.

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TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında da paylaşım rekorları kıran şarkısıyla ilgili olarak Cansever "Ben 7'den 77'ye herkese hitap etmek için farklı projeler üretiyorum. Bu projemin özellikle de gençler tarafından sevilmesi, Z kuşağına hitap etmek beni çok mutlu etti. Dinleyen, beğenen, paylaşan herkese sonsuz teşekkürler." ifadelerine yer verdi.?

Söz ve Müziği Cansever, aranjesinde ise Akmal Azimov imzası bulunan klibin yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas yer aldı. "Ondan Ver Bana" isimli şarkı Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yer alırken video klibi de Cansever Official'de yayınlandı.