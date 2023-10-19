Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap: Savaşıyorum

Uzun süredir oyunculuk performansı beğenilmediği için eleştirilen Hande Erçel, Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında sessizliğini bozdu. Eleştirilerden dolayı zor günler geçirdiğini belirten oyuncu, "Ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkinin yanı sıra FOX TV ekranlarında Burak Deniz ile Bambaşka Biri dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel, partneriyle birlikte Cannes'da düzenlenen Mipcom fuarına konuk oldu. Oyunculuk performansının beğenilmemesiyle gündemden düşmeyen Erçel, "Kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum" dedi.

"NE YAZIK Kİ ÇOK SAVAŞIYORUM"

Cannes'da katıldığı Mipcom fuarında kendisini eleştirenlere dair konuşan oyuncu, "Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla, hatta izlediğimiz birçok kadın karakter kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum. Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.