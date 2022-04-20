Canlı yayında güldüren anlar! Yanlış kişiyi arayan Müge Anlı, şekilden şekle girdi

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yaşanan eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu. Anlı, canlı yayında kayıp kişiyi aramaya çalışırken yanlış numara çevirdi.

MÜGE ANLI YANLIŞ KİŞİYİ ARADI

20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı. Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. İnternetten bulduğu numarayı arayan Anlı, yanlış aradığını fark edince ismini vermeden özür dileyerek telefonu kapattı.

SÖZLERİ HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Olayla ilgili canlı yayına gelen Ömer Bey'in "Allah Allah canlı yayında neler oluyor ya? Ben böyle bir şey görmedim ya" sözleri de stüdyodakileri ve Müge Anlı'yı kahkahaya boğdu.