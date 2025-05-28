Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Gökhan Türkmen konseri coşkuyla gerçekleşti

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Gökhan Türkmen konseri coşkuyla gerçekleşti
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Çankırı Karatekin Üniversitesi, 'ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Sanat ve Kültür Festivali' kapsamında Gökhan Türkmen konseri düzenledi. Öğrenciler ve vatandaşlar, sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir gece geçirdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen festivalde öğrenciler, Gökhan Türkmen konseriyle doyasıya eğlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Sanat ve Kültür Festivali" etkinlikleri çerçevesinde Gökhan Türkmen konseri gerçekleştirildi. Konsere öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gökhan Türkmen en sevilen şarkılarını söyleyerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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