Canım Annem 324. Bölüm Fragmanı

Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de! Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios. Oyuncu kadrosunda Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Dilara Büyükbayraktar, Emin Önal, Belma Mamati, Funda Eskioğlu ve Metin Yıldırım yer alıyor. #canımannem #canımannemdizisi #türkdizisi #turkishseries #turkishdrama #selinsezgin #erolgedik #dilarabüyükbayraktar #geceişıkdemirel #tv8 #saranstudios #stellaryapım #fragman #günlükdizi #canımannem324fragman