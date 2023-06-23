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Canım Annem 324. Bölüm Fragmanı

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Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de! Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios. Oyuncu kadrosunda Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Dilara Büyükbayraktar, Emin Önal, Belma Mamati, Funda Eskioğlu ve Metin Yıldırım yer alıyor. #canımannem #canımannemdizisi #türkdizisi #turkishseries #turkishdrama #selinsezgin #erolgedik #dilarabüyükbayraktar #geceişıkdemirel #tv8 #saranstudios #stellaryapım #fragman #günlükdizi #canımannem324fragman

Canım Annem 324. Bölüm Fragmanı

Bir aşk ve aile dramı Canım Annem yeni bölümleriyle hafta içi her gün 15.00'te TV8'de!

Yapım: Stellar Yapım ve Saran Studios

Oyuncu Kadrosu

Cemre : Selin Sezgin

Murat: Erol Gedik

Zeynep: Gece Işık Demirel

Melek: Dilara Büyükbayraktar

Rüstem: Emin Önal

Sümbül: Belma Mamati

Hatice: Funda Eskioğlu

Adil: Metin Yıldırım

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Canım Annem Resmi Instagram Hesabı

https://www.instagram.com/canimannemofficial/

Canım Annem Resmi Facebook Sayfası

https://www.facebook.com/canimannemtv/

Canım Annem Resmi TikTok Hesabı

https://www.tiktok.com/@canimannemtv

Canım Annem Resmi Twitter Hesabı

https://twitter.com/canimannemtv

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Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

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