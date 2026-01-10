Haberler

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Güncelleme:
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul'daki 9 ayrı gece kulübüne gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Can Yaman ve Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı ve bu nedenle gözaltına alındığı belirtildi. İşte ünlü oyuncunun üzerinde çıkanlar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gece 9 eğlence mekanına baskın yapıldı. Uyuşturucu maddeler bulunan baskında Can Yaman, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper'in de aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı.

CAN YAMAN'IN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Hürriyet Gazetesi'nden Elif Altın'ın ulaştığı bilgilere göre; Savcılık, soruşturma kapsamında Can Yaman hakkında gözaltı kararı vermedi. Ancak, savcılık Bebek Otel'in arasındaki 9 mekana arama talimatı vermişti. Jandarma tarafından bir gece kulübüne yapılan arama sırasında mekanda bulunan Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Can Yaman bu nedenle gözaltına alındı.

KAN TESTİ VERECEKLER

Can Yaman ve Selen Görgüzel Adli Tıp Kurumu'na kan testine götürülecek.

