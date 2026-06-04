Haberler

Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Çeşme'deki kanlı pusuda hayatını kaybeden Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Dilan Polat'ın cami avlusunda yere yığılıp dakikalarca ağladığı anlar kameralara yansıdı.

Çeşme'de kaldıkları otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren, Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin korumalığını yapan Can Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu veda töreninde, ailenin yaşadığı tarifsiz acı objektiflere yansıdı.

"TATİL BENİM BABAMA MEZAR OLDU"

Cenaze töreninin en sarsıcı anları, Can Polat'ın kızının babasının tabutu başındaki feryatları oldu. Cami avlusunda "Babamı öldürdüler!" diyerek fenalaşan genç kız, babasının tabutunu görünce koşarak tabuta sarıldı. Sinir krizi geçiren acılı evladın, "Babam nerede? Tatil mezar oldu benim babama" şeklindeki çığlıkları törene katılan herkesin yüreğini burktu. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yere yığılan genç kızı, yakınları zorlukla teselli etmeye çalıştı.

DİLAN POLAT YERE OTURUP DAKİKALARCA AĞLADI

Kanlı saldırının yaşandığı anlarda olay yerinde olan ve büyük bir travma yaşayan Dilan Polat da acı gününde aileyi yalnız bırakmadı. Törende oldukça bitkin olduğu gözlenen Polat, gözyaşlarına hakim olamadı. Cami avlusunda yere oturarak dakikalarca ağlayan ve adeta yıkılan Dilan Polat'ı, kardeşi Sıla Doğu ve çevresindeki diğer yakınları sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Acı ve gözyaşının hakim olduğu törenin ardından, Can Polat’ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte dualar eşliğinde toprağa verildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

Ortadoğu'daki kriz Japonya'yı vurdu! Plastik alarmı verildi

Orta Doğu'daki savaş onu da vurdu
Kılıçdaroğlu ikili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış

İkili oynadı iddiası! Hem Özel'e hem İmamoğlu'na aynı teklifi yapmış
Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti

Macron'un reklamı da işe yaramadı, 69 yıllık dev firma iflas etti