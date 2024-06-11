Çağlayan Topaloğlu, "Babam başka kadın için evden gitti" deyip yaşadıkları zor günleri anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Çağlayan Topaloğlu samimi açıklamalar yaptı. Muhafazakar bir ailede büyüdüğünü söyleyen Topaloğlu, babası Mustafa Topaloğlu'nun imam nikahlı evliliğinden de bahsetti.

"BABAMIN İMAM NİKAHLI EŞİNDEN 2 KARDEŞİM VAR"

"Kaç kardeşsiniz?" sorusu üzerine konuşan Topaloğlu, aile hayatından şöyle bahsetti: "Bir Anadolu yakasında bir Avrupa yakasında var. Babamın imam nikahlı eşinden iki kardeşim var, kendi annemden de bir ablam var. Sanatçı bir ailenin çocuğu olmak dışarıdan çok keyifli görünüyor ama çok zor. Doğuştan bir sorumluluğunuz oluyor. Yaptığınız bir hareket ailenize gidiyor. Sürekli otokontrol halinde olmak yorucu. Babam bir dönem çıkıp 'Ben uzaylıyım' dedi. Şimdi bize sempatik geliyor ama o dönem değildi. O dönem onun negatifliğini sadece baba değil, biz de yaşadık. Mahallede ve okulda benimle 'Uzaylı' diye dalga geçtiler. Ben sürekli kavga edip disipline gidiyordum. Benimle alakası olmayan şeyden dolayı 'Uzaylı' denmesi beni çok rahatsız etti."

"BABAM BAŞKA BİR KADIN İÇİN EVDEN GİTTİ"

"Babam hafız, annem de Kur'an'ı 7 kez hatmetmiş biri. Dindar bir ailede dualarla büyüdüm. Ataerkil bir aileydi. Babamın yanında bacak bacak üstüne atamaz, kelimelerimi seçerek konuşurdum. İnancım ve maneviyatım savruk bir genç olmamı engelledi. Babamın özel hayatında yaşadıkları beni etkiledi. Babam başka bir kadın için evden gitti. Babam vardı ama yoktu. Çükü konserlerinden dolayı sürekli başla şehirlere, ülkelere giderdi. En büyük eksiğim babamla zaman geçirememek. Babamla tatile gittiğimi, top oynadığımı hatırlamam. En fazla evde bağlama eşliğinde türkü söylemişizdir. Özel hayatımı babama anlatamazdım. Gençken bir sorgulardım ama babamı sonra öyle kabul etmeyi tercih etti. Babamla bir dönem görüşmediğimiz dönem de oldu. 19 yaşından beri çalışıyorum ve para konusunda babama ihtiyacım olmadı."

"BABAMA KİNLENMEDİM AMA KIRILDIM"

Babam başka bir kadına gidince annem yeniden evlenmeyi düşünmedi. Annem evlenmek isteseydi saygı duyardım. Ben babama hiçbir zaman kinlenmedim. Bizde babaya yüksenilmez ve kinlenilmez. Biz öyle büyütülmedik. Benim babama kırgınlığım oldu. Babamın diğer evliliğinden olan kardeşimi yıllar sonra gördüm. Babamı Türkiye tam anlamadı ki ben anlayayım.