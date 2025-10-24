Haberler

Çağla Şıkel'den "7 Kocalı Hürmüz" sahnesinde büyüleyici performans

Çağla Şıkel'den '7 Kocalı Hürmüz' sahnesinde büyüleyici performans
Güncelleme:
Türk tiyatrosunun unutulmaz eseri "7 Kocalı Hürmüz", Müjdat Gezen yönetiminde yeniden sahnelendi. Başrolde yer alan Çağla Şıkel, enerjik dansı ve güçlü performansıyla seyirciden tam not aldı.

  • "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyunu yıllar sonra yeniden sahnelendi.
  • Çağla Şıkel oyunda Hürmüz karakterini canlandırdı ve performansı izleyicilerden alkış aldı.
  • Oyun Müjdat Gezen tarafından yönetildi.
  • Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız oyunda rol aldı.
  • Anadolu Ateşi ekibi gösteri için özel koreografi hazırladı.

Türk tiyatrosunun kült yapıtı "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden seyirciyle buluştu. Müjdat Gezen yönetiminde sahneye taşınan yeni uyarlamanın galasında, Çağla Şıkel başrol performansıyla izleyiciden büyük alkış topladı.

Şıkel, Hürmüz karakterine kattığı enerjik yorum ve özel olarak hazırlanan dans koreografisiyle sahnede adeta büyüledi. Oyunun en dikkat çekici anlarından biri, Şıkel'in sergilediği "Hürmüz dansı" oldu.

USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Müzikalde Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Ekip, hem sahne enerjisi hem de uyumuyla seyirciden tam not aldı.

ANADOLU ATEŞİNDEN ÖZEL KOREOGRAFİ

Gösteri, Anadolu Ateşi ekibinin hazırladığı özel koreografiyle zenginleşti. Renkli sahne atmosferi, canlı müzikler ve tempolu dans sahneleriyle birleşince, ortaya izleyenleri etkileyen bir performans çıktı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
