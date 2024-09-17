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Çağatay Ulusoy, yeni sezonda bölüm başı 3,5 milyon TL kazanacak

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Dijital platformlardaki projeleriyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan Eşref Rüya dizisiyle anlaştı. Son dizisi Gaddar'dan bölüm başı 2 milyon TL alan Ulusoy, yeni projesinde kendi rekorunu kırarak her hafta 3,5 milyon TL alacak.

Son olarak NOW TV'de yayınlanan Gaddar dizisinde rol alan ve şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Tam Bir Centilmen filmiyle seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni sezon için de hazırlıklara başladı. Oyuncu yeni sezon kaşesini de yükseltti.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen sene Ay Yapım'la Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL'ye anlaşan Çağatay Ulusoy, yeni sezon için Tims&B ile el sıkıştı. Yurt dışı satışı yüksek olan oyuncuların başında gelen Ulusoy, Ay Yapım'dan İşgal Günlerinde Aşk, OGMPictures'dan Halef, Bozdağ Film'den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için aldığı teklifleri reddetti.

Çağatay Ulusoy, yeni sezonda bölüm başı 3,5 milyon TL kazanacak

YENİ DİZİDEN SERVET KAZANACAK

Tüm teklifleri geri çeviren yakışıklı oyuncu yeni sezonda "Eşref Rüya" dizisinde rol alacak. Senaristliğini Ethem Özışık'ın yaptığı dizi için Kanal D ile görüşmeye başladı. Başarılı oyuncu diziden bölüm başı 3,5 milyon TL alacak. Ulusoy bu teklifle kendi kaşesini de katlamış oldu.

Dizide 14 yaşında bir tamirci çırağı olarak çalışan Eşref'in çocukken görüp aşık olduğu ve Rüya adını taktığı kızın, yıllar sonra çok güçlü bir adama dönüştükten sonra karşısına düşmanı olarak çıkma hikayesini etkileyici bir dille anlatılacak.

Çağatay Ulusoy, yeni sezonda bölüm başı 3,5 milyon TL kazanacak

Haberler.com / Salih Söğüt - Magazin

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Yorumlar (4)

mert kılıc:

bunun hayranı olanlar ya da bunun dizilerini sürekli izleyenlerle aynı seviyede olmadığımı düşünüyorum . Haksız mıyım ?

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ARSLANOĞLU Hakan:

Uyuşturucuya çok para harcadı. başka nasıl çıkaracak o paraları

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atilla çekiç:

HERTHANGİ BİRİDE OYNASA İZLERİM İLLAKİ BU OLACAK DİYE BİŞEY YK SAÇMA PARALAR

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Köfteci Jardel:

Brad Pitt taklidi yapıp böyle kaşlarını ve yüzünü tuhaf şekle sokup bakış atınca yakışıklı mı olunuyor? Bölüm başına 4 milyon ne yav?

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