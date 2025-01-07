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Büyük aşk bitti! Meriç Keskin ile Kemal Varhan ayrıldı

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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan 3 yıldır aşk yaşıyordu. Dolu dizgin yaşadıkları aşkı bitirme kararı veren çiftten Keskin, neden ayrıldıklarını açıkladı.

Fenomen Meriç Keskin, işletmeci sevgilisi Kemal Varhan ile ayrıldıklarını duyurdu.

Evlenmeleri beklenen çiftten Meriç Keskin, ''Bay Kemal ile kendi yollarımıza gitme kararı aldık.'' dedi.

Meriç Keskin, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Açıklama yapmanın zamanı geldi. Bunu size borçluyum. Bir süre önce Bay Kemal ile geçen muhteşem üç küsür yılı noktalama kararı aldık. Bizim bitirme nedenimiz çok sadece ve yalındı. Biz eskisi kadar mutlu olmadığımızı fark ettik ve kendi yollarımıza gitme kararı aldık. Birbirimizi hiç kırmadık, hiç üzmedik. Ortak çocuklarımız var, dostlarımız var... İkimizin de hakkında hayırlı olmasını diliyorum."

Sevenleri, çiftin yakında barışacağını düşündüklerine dair yorumlarda bulundu.

Büyük aşk bitti! Meriç Keskin ile Kemal Varhan ayrıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Yapma ya çok üzüldüm yıkıldım.. Bu arkadaşlar kim onu çıkaramadım...???

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Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Tamam bu haberi okudum, ve aklımdaki sorular tamamlandı. Artık işime odaklanabilirim.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yemeden içmeden kesildim keşke ayrılık haberini okumasaydım. Çok üzüldüm bunalıma girdim.

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Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

haberler.com bu insanların bu haberlerle ilgilendigini felan mi düşünüyor

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıHaberler.com:

evet

yanıt4
yanıt15
Haber YorumlarıCoşkun Dilaver:

çok bile sürmüş

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Kim bunlar ya ne haber değeri varda haber yapıyorsunuz?

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Haber YorumlarıYasef Behar:

İki tarafada hayırlı olsun çocuk olmasaydı daha ıyı olurdu şimdık çocuklar etkılenecek bu ayrılıktan

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Haber YorumlarıHacer Gülcan:

Köpek ve kediler çocuk dediği

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